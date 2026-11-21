विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर (आज) को मनाया जाएगा। अस्सी के दशक से 2026 तक टीवी हरेक घर की जरूरत बन चुका है। चार दशकों से सराय हकीम में टीवी की वर्कशॉप संचालित कर रहे हरमिंदर सिंह राजा ने कहा कि 1980 के दशक में आए रामायण, महाभारत और जंगल बुक जैसे धारावाहिक दोबारा नहीं बन पाए। उस दौर जैसी टीवी की दीवानगी दोबारा नहीं दिखी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वैक्यूम पिक्चर ट्यूब वाली टीवी से लेकर स्मार्ट एलईडी टीवी तक का इसका सफर बेहद रोचक है। राजा ने बताया कि 1984 में सिख दंगे होने के बाद वे अलीगढ़ से अमृतसर चले गए थे, जहां कपूर टीवी ट्रेनिंग सेंटर में काम सीखा। सोचा था कि वहीं पर काम करेंगे, लेकिन उस वक्त अमृतसर में आतंकवाद का दौर था। शाम छह बजे से ही बाजार बंद होने लगते थे, इसलिए वहां मन नहीं लगा। वर्ष 1986-87 में अलीगढ़ लौटकर वर्कशॉप खोल ली और खराब टीवी बनाने लगे।छोटी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की मरम्मत फीस 35 और बड़ी की 50 रुपये मिलती थी। वर्कशॉप में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। कई बार दिन भर खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। धीरे-धीरे कलर टीवी ने पांव पसार लिए। इसकी भी मरम्मत करते थे। इसके बाद एलईडी का युग आया। वे कहते हैं कि पुरानी टीवी 20 से 30 साल तक चल जाती थी, अब नई एलईडी तीन साल में ही खराब हो जाती है।गौर हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 17 दिसंबर 1996 को विश्व टेलीविजन दिवस की घोषणा की थी। यह दिवस पहले विश्व टेलीविजन फोरम की याद में मनाया जाता है, जहां मीडिया जगत के लोगों ने बदलती दुनिया में टेलीविजन के महत्व पर चर्चा की थी।