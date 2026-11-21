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वह अपनी बच्ची को बेहतर भरण पोषण के लिए किसी अन्य दंपती को देना चाहती है। शुक्रवार को बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन ने सोनी की काउंसिलिंग की और मदद का भरोसा भी दिया है। विज्ञापन



क्वार्सी थाना क्षेत्र के जीवनगढ़ की निवासी सोनी ने अपने हालात बयां करते हुए बताया कि उसकी शादी लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई थी। चार साल तक कोई संतान नहीं हुई तो लोग उससे सवाल करने लगे थे। इससे वह काफी परेशान हो गई थी। वह अपनी बच्ची को बेहतर भरण पोषण के लिए किसी अन्य दंपती को देना चाहती है। शुक्रवार को बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन ने सोनी की काउंसिलिंग की और मदद का भरोसा भी दिया है।क्वार्सी थाना क्षेत्र के जीवनगढ़ की निवासी सोनी ने अपने हालात बयां करते हुए बताया कि उसकी शादी लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई थी। चार साल तक कोई संतान नहीं हुई तो लोग उससे सवाल करने लगे थे। इससे वह काफी परेशान हो गई थी। विज्ञापन विज्ञापन 25 दिन की मासूम बेटी किसी और को देने के लिए जवां के नर्सिंग होम पहुंची रजा नगर की सोनी ने पहली बार मां बनने के लिए चार साल तक दवाएं और दुआएं की थीं। उसका कहना है कि पांच बच्चे होने के बाद आर्थिक तंगी के कारण ऐसे हालात बन गए हैं कि वह अपनी तीसरी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार है।

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उसने मां बनने के लिए दुआएं की और महिलाओं के बताने पर देसी दवाएं भी लीं। तब उसे पहली बेटी हुई। अब उनके पांच बच्चे हैं। इनमें एक बेटा डेढ़ वर्ष का है। अब 25 दिन पहले बेटी पैदा हुई है।

सोनी ने बताया कि पति मजदूरी करते हैं। प्रतिदिन चार से पांच सौ रुपये कमाते हैं लेकिन वह शराब पीते हैं। इस कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। कमरे का किराया चढ़ गया है। दुकानदारों के यहां राशन आदि का उधार बढ़ चुका है। जब वह मां नहीं बनी थी तब लोगों के ताने उसे अच्छे नहीं लगते थे। अब अगर कोई पैसे मांगता है तो भी अच्छा नहीं लगता।

वह चाहती है कि उसकी पांचवीं संतान को परिवार की आर्थिक तंगी के कारण परेशान न होना पड़े। इसलिए उसने बच्ची को किसी अन्य के सुपुर्द करने का मन बनाया। वह बृहस्पतिवार को जवां स्थित नर्सिंग होम पहुंची थी। तभी अस्पताल संचालक ने सूचना दे दी कि सोनी अपनी भाभी रेशमा के साथ बच्चा बेचने आई है। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की। सोनी ने बताया कि वह अभी भी बच्ची को किसी अन्य के सुपुर्द करना चाहती है। अगर उसे मदद मिल जाए तो वह खुद उसका भरण पोषण कर सकती है।

बेटी के जन्म के बाद से पिता-भाई के पास रह रही सोनी का कहना है कि वह बचपन से पिता के किराये के घर जीवनगढ़ में रही है। पति रजा नगर में रहते हैं। पांचवीं बेटी के जन्म के बाद से वह अपनी पिता के पास जीवनगढ़ गली नंबर-10 में रह रही है। इस सूचना पर अमर उजाला टीम ने उसके घर में जाकर पड़ताल की।

पता चला कि सोनी के पिता की भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। घर में सोनी की छोटी विवाहित बहन मिली। उसने बताया कि वह चार बहनें हैं और सभी की शादी हो चुकी है। सोनी पैसों की तंगी के कारण काफी परेशान है। वह बच्चों की देखभाल भी सही ढंग से नहीं कर पा रही है।

परिजन को देना पड़ा था खून सोनी की आर्थिक ही नहीं शारीरिक स्थिति भी बेहतर नहीं है। उसकी छोटी बहन ने बताया कि चौथा बच्चा यानी बेटा अभी गोद में रहता है। ऐसे में उसकी पांचवीं बेटी ने जन्म लिया। जब बेटा हुआ था तब भी सोनी को खून की जरूरत पड़ी थी। पांचवीं बेटी होने पर भी उसे परिजनों ने खून दिया था।

दत्तक प्रक्रिया में पहचान पत्र और पति की अड़चन चाइल्ड लाइन की टीम ने काउंसिलिंग के बाद उसकी पांचवीं बेटी को सुपुर्दगी में लेने का प्रयास किया। पता चला कि सोनी और उसके बच्चों के पास पहचान पत्र नहीं है। सोनी ने बताया कि उसने अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड नहीं बनवाया।

इसके अलावा सोनी का पति टीम को नहीं मिल पाया। बच्चे को सुपुर्दगी में लेने के लिए पति की सहमति जरूरी है। इस कारण शाम को सोनी और उसके बच्चों को घर भेज दिया गया। उसे उसके पति के साथ शनिवार को चाइल्ड लाइन या बाल कल्याण समिति के कार्यालय बुलाया गया है।

सोनी और उसके बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम ने उसकी काउंसिलिंग की। उसने आर्थिक तंगी से परेशान होने और बेटी को सुपुर्दगी में देने की इच्छा जाहिर की है। इसके लिए उसके पति को बुलाया गया और पहचान पत्र मांगे गए हैं।

सोनी और उसके बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। इसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम ने उसकी काउंसिलिंग की। उसने आर्थिक तंगी से परेशान होने और बेटी को सुपुर्दगी में देने की इच्छा जाहिर की है। इसके लिए उसके पति को बुलाया गया और पहचान पत्र मांगे गए हैं। उसे और उसके बच्चों को भोजन भी दिया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। औपचारिकता पूरी होने पर बच्ची को आगरा स्थित शिशु गृह भेजा जाएगा। दो माह बाद फिर से दंपती से पूछा जाएगा। तब दत्तक देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।-गौरव चंदेल, समन्वयक, चाइल्ड लाइन



