अच्छी पहल: नहीं होगा बारिश का पानी बर्बाद, बूंदों को अब जमीन में उतारेगा रेलवे, ऐसे होगा यह काम

अलीगढ़ से लेकर आगरा मंडल तक बढ़ रहा दायरा

अलीगढ़ समेत आगरा मंडल के रेलवे परिसरों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगरा मंडल में 38 संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा आगरा कैंट, आगरा फोर्ट और राजा की मंडी स्टेशनों के सर्विस भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गई है।



कहीं पुराना कुआं, कहीं सूखा बोरवेल बनेगा सहारा

रेलवे ने वर्षा जल संचयन के लिए मौजूद परिसंपत्तियों को भी उपयोग में लेना शुरू किया है। जहां पुराने कुएं, सूखे बोरवेल या डीप बोर तकनीकी रूप से उपयुक्त हैं, वहां इन्हें ही रिचार्ज सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इससे नई संरचनाएं बनाने की जरूरत कम होने के साथ रेलवे की निष्क्रिय परिसंपत्तियों का दोबारा उपयोग भी हो रहा है। झांसी मंडल में महोबा, पामां, मलासा, आटा, भुआ, मोंठ, चिरगांव, परिछा, झांसी और ग्वालियर समेत कई स्थानों पर अलग-अलग प्रणालियां विकसित की गई हैं। महोबा में छत से आने वाले पानी को पुराने कुएं तक पहुंचाया गया है, जबकि पामां में सूखे बोरवेल का इस्तेमाल किया जा रहा है।



कानपुर में छह संरचनाएं तैयार, अनवरगंज में दो

कानपुर क्षेत्र में मलासा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1, आरयूबी-194 के निकट डीप बोर, पामां, भुआ और अटा स्टेशनों पर वर्षा जल संचयन का काम किया गया है। मलासा में हैंडपंप से जुड़े सूखे बोर को रिचार्ज करने के लिए जल तारा-टाइप व्यवस्था अपनाई गई है। पामां में सूखे बोरवेल और भुआ-अटा में सोक पिट आधारित प्रणालियां हैं। कानपुर क्षेत्र में अब तक छह संरचनाएं स्थापित हो चुकी हैं। अनवरगंज में दो संरचनाएं हैं और दो अन्य संरचनाएं अगले 10 दिन में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।