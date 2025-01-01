Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Protesters staged a sit-in and expressed their opposition by lighting lamps

Aligarh News: धरने पर बैठे, दीप जलाकर जताया विरोध

Sat, 07 Nov 2026 01:26 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sat, 07 Nov 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Protesters staged a sit-in and expressed their opposition by lighting lamps
नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी।  - फोटो : samvad
हर में एक ओर धनतेरस पर बाजार और घर रोशनी से जगमगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर वार्डों की समस्याओं पर संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा के बैनर तले लोग नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। आंदोलनकारियों ने नगर आयुक्त कार्यालय के गेट के सामने दीप जलाकर धनतेरस का त्योहार मनाया।
विज्ञापन


शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना देर रात तक जारी रहा। मोर्चा के संस्थापक जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी वार्ड संख्या 44 के मकदूमनगर और वार्ड 58 के घनश्यामपुरी की समस्याओं के संबंध में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। आरोप है कि नगर आयुक्त ने ज्ञापन लेने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन


इससे नाराज पदाधिकारियों ने कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। शाम पांच बजे तक ज्ञापन नहीं लिए जाने पर आंदोलनकारियों ने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा कर दी। जितेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि दोनों वार्डों में साफ पानी, सड़क और प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। रात में नगर आयुक्त कार्यालय के गेट के सामने दीप प्रज्ज्वलित किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

मोर्चा संस्थापक ने चेतावनी दी कि जब तक नगर आयुक्त स्वयं ज्ञापन लेकर समस्याओं के समाधान का लिखित आश्वासन नहीं देते, धरना जारी रहेगा। संगठन ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने और हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने की भी बात कही। नगर आयुक्त प्रेमप्रकाश मीणा ने बताया कि धरने पर बैठे लोगों को कार्यालय में बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए।

धरने में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बिजेंद्र पचौरी, महिला मोर्चा की सुमनलता शर्मा, जिला संरक्षक अशोक शर्मा, निन्नामी पंडित, प्रदेश सचिव मोहम्मद शाकिर अल्वी, जिलाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान शाह आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed