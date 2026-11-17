विज्ञापन

साइबर ठगी के शिकार एक व्यक्ति के 30 हजार रुपये पुलिस ने वापस कराए हैं। नगला ढक गांव निवासी राजेश कुमार के अनुसार 11 सितंबर को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने कहा कि तहसील में परमानेंट गाड़ी लगवा देगा, इसके लिए रुपये देने होंगे। इसी बीच उनके खाते से 30 हजार रुपये निकलने का मैसेज आया, जिस पर उन्हें ठगी का शिकार होने का एहसास हुआ। उन्होंने साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत की जहां से धनराशि होल्ड करा दी गई। थानाध्यक्ष शिव शंकर गुप्ता ने बताया कि सोमवार को पीड़ित को उसकी धनराशि वापस करा दी गई है।