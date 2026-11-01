एएमयू छात्रसंघ चुनाव: फरहान जुबैरी समेत 12 नामांकन रद्द, मुख्य चुनाव कार्यालय पर हंगामा और नारेबाजी

फाइनल स्पीच के लिए लगने लगा पंडाल

यूनिन हॉल परिसर में प्रत्याशियों के फाइनल स्पीच के लिए पंडाल लगने लगा। सोमवार तक पंडाल लगने का काम पूरा हो जाएगा। फाइनल स्पीच तीन नवंबर को होगा। वहीं, वीमेंस कॉलेज में भी तीन नवंबर को फाइनल स्पीच होगा।



छह साल में 14 केस...अध्यक्ष पद की दावेदारी खत्म

अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हुए छात्र नेता फरहान जुबैरी का नामांकन निरस्त होने के बाद उनके पुराने आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड चर्चा में है। वर्ष 2017 से सितंबर 2023 तक उनके खिलाफ अलग-अलग मामलों में 14 केस दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इनमें 12 केस सिविल लाइंस थाने में दर्ज बताए गए हैं।



सीएए विरोध प्रदर्शन के दाैरान हिंसा का मामला

बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के निवासी फरहान एएमयू से एमएसडब्ल्यू में शोध कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में विरोध-प्रदर्शनों और विवादों से जुड़े मामलों में उनका नाम पहले भी सामने आता रहा है। उनके खिलाफ दर्ज केस में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में दिसंबर 2019 में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा से जुड़ा मामला भी शामिल है।



फ्रांस की घटना से लेकर हॉस्टल में मारपीट तक के मामले

नवंबर 2020 में फ्रांस में हुई घटना और ईसाइयों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक व भड़काऊ बयान देने के मामले में भी फरहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सितंबर 2023 में एएमयू के सुलेमान हॉल में एक दूसरे समुदाय के युवक के साथ मारपीट के प्रकरण में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। इस मामले में मारपीट समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई थी।