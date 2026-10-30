पीईटी: दो पालियों में 38 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल, 39 केंद्रों पर परीक्षा, बायोमीट्रिक से प्रवेश

करवाचौथ का व्रत रखा, आज परीक्षा

परीक्षा में शामिल होने वाली कई महिला अभ्यर्थी दूसरे शहरों से आईं हैं। इनमें से कुछ सुहागिन अभ्यार्थियों ने करवाचौथ का व्रत भी रखा था। ऐसे में उन्हें व्रत और परीक्षा के बीच तालमेल बिठाना पड़ा। कुछ सुहागिन महिलाओं ने स्टेशन पर ही व्रत पूरा कर पढ़ाई भी की।



अभ्यर्थियों के लिए चलेंगी अतिरिक्त बसें व ट्रेन

पीईटी में शुक्रवार को शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज और रेलवे ने अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं। रोडवेज ने 100 अतिरिक्त बसें चलाने की व्यवस्था की है। वहीं, रेलवे भी विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा के अनुसार परीक्षा को लेकर हाथरस और अतरौली से 100 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए संबंधित रूटों पर बसों की उपलब्धता भी बढ़ाई जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह के अनुसार पीईटी के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। इन ट्रेनों से अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी।