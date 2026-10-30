अलीगढ़: सिटी में आज
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Fri, 30 Oct 2026 02:52 AM IST
सार
अलीगढ़ शहर में 30 अक्तूबर को कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं...
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विस्तार
- स्टेडियम : प्रदेश स्तरीय बॉस्केटबॉल प्रतियोगिता स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 10 बजे।
- एएमयू : छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन यूनियन हॉल में सुबह 10 बजे।
- अचल ताल : आर्य समाज मंदिर के सामने कार्यालय में महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति की बैठक दोपहर 2:30 बजे।
- अचल ताल : गणेश मंदिर में भजन कीर्तन दोपहर 3 बजे।
- मथुरा रोड : सालासर बालाजी सेवा समिति की ओर से सालासर बालाजी मंदिर के स्थापना दिवस पर पदयात्रा अचल ताल स्थित गिलहराज मंदिर से सुबह 9 बजे।
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