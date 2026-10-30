Aligarh News: भाई ने ही बहन के घर कराई थी लूट, जेल में रची साजिश

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पुलिस के मुताबिक, सुदीप ने जेल में लूट की साजिश रची थी। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बृहस्पतिवार को बताया कि 23 अक्तूबर को रोरावर क्षेत्र में घर में घुसकर महिला से जेवर और नकदी लूटे गए थे। जांच के दौरान महिला के भाई सुदीप की भूमिका सामने आई। इसके बाद रोरावर पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।15 दिन पहले कराई घर की निशानदेहीपुलिस के अनुसार, पूछताछ में सुदीप ने बताया कि एक मामले में वह जेल में बंद था। जेल में आगरा निवासी दीपू और एटा निवासी जितेंद्र उर्फ जेपी से पहचान हुई थी। जेल से बाहर आने के बाद करीब 15 दिन पहले उसने जितेंद्र को घर दिखाया। 23 अक्तूबर को वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अब दीपू और जितेंद्र की तलाश में जुटी है।हत्या के मुकदमे में भी नामएसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि सुदीप के खिलाफ फिरोजाबाद के उत्तर थाने में वर्ष 2017 में हत्या और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है। रोरावर पुलिस ने लूट के मामले में बरामदगी के आधार पर अन्य संबंधित धाराएं और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई हैं।दोपहर में लूट को दिया था अंजामरोरावर क्षेत्र की रुक्मिणी विहार कॉलोनी के रहने वाले नवीन कुमार के मुताबिक, वह 23 अक्तूबर को वह नौकरी पर गए थे। दोपहर करीब 1:50 बजे पड़ोसी ने फोन कर घर में घटना होने की जानकारी दी। वह पहुंचे तो पत्नी नीरेश फर्श पर खून से लथपथ बेहोश पड़ी थीं। कमरे में सामान बिखरा था। नीरेश ने होश में आने पर बताया कि दो अज्ञात लोगों ने दरवाजे की घंटी बजाई और बताया कि वह बड़ागांव से आए हैं। नवीन ने नौकरी के लिए बुलाया है। महिला ने शाम को आने के लिए कहा तो दोनों धक्का देकर घर में घुस गए और मारपीट की। बेहोश होने के बाद दोनों घर में रखे सोने के कुंडल, अंगूठी, मंगलसूत्र, चांदी की पायल, बेटी के जेवर और करीब 20 हजार रुपये ले गए।