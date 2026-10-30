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पीएम किसान सम्मान निधि: आपके खाते में 2000 रुपये पहुंचे या नहीं, मोदी ने जारी की 24वीं किस्त

Fri, 30 Oct 2026 10:30 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 30 Oct 2026 10:30 AM IST
सार

पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को जारी की गई थी। योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के गोरखपुर से की थी, जिसमें एक करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पहली किस्त पहुंचाई गई थी।  

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PM Kisan Samman Nidhi 24th installment today, Rs 2000 to be credited to farmers
पीएम किसान सम्मान निधि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी गई है। आपके खाते में 2000 रुपये पहुंचने वाले हैं और खाते में क्रेडिट होने का मैसेज भी मिलने वाला है। 24वीं किस्त जारी करने के लिए गुजरात के बनासकांठा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया। पीएम ने 18,690 करोड़ से अधिक की राशि 24वीं किस्त के रूप में 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को हस्तांतरित की।

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अलीगढ़ जिले के 3,04,172 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त पहुंच रही है। जिले में क्वार्सी कृषि फार्म परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस का सजीव प्रसारण किया गया। इसके लिए जिला स्तर पर क्वार्सी कृषि फार्म परिसर, ब्लॉक स्तर पर विकासखंड कार्यालयों और ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवालयों में व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और किसानों ने प्रतिभाग किया।
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पीएम किसान सम्मान निधि पहली किस्त कब आई
पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को जारी की गई थी। योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के गोरखपुर से की थी, जिसमें एक करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पहली किस्त पहुंचाई गई थी।  यह योजना आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2018 से लागू मानी जाती है।
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किस्त का लाभ लेने के लिए यह तीन काम जरूरी हैं

  1. ई-केवाईसी
  2. भू-सत्यापन
  3. आधार लिंक


किसे मिलती है किस्त?
किस्त सिर्फ पात्र लोगों को मिलती है। आप योजना के लिए पात्र हैं, तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है। साथ ही आपने अगर ई-केवाईसी, भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग जैसे काम करवाए हैं, तो आपको किस्त का लाभ मिलता है।


लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

  • इसके लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
  • फिर यहां पर Beneficiary List पर क्लिक करना है
  • इसके बाद अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव चुन लें
  • अब आप देखेंगे कि पूरे गांव की लिस्ट स्क्रीन पर आ गई है
  • ऐसे में आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं
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