पीएम किसान सम्मान निधि: आपके खाते में 2000 रुपये पहुंचे या नहीं, मोदी ने जारी की 24वीं किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी गई है। आपके खाते में 2000 रुपये पहुंचने वाले हैं और खाते में क्रेडिट होने का मैसेज भी मिलने वाला है। 24वीं किस्त जारी करने के लिए गुजरात के बनासकांठा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया। पीएम ने 18,690 करोड़ से अधिक की राशि 24वीं किस्त के रूप में 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को हस्तांतरित की।

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ई-केवाईसी भू-सत्यापन आधार लिंक

अलीगढ़ जिले के 3,04,172 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त पहुंच रही है। जिले में क्वार्सी कृषि फार्म परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम हुए। प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस का सजीव प्रसारण किया गया। इसके लिए जिला स्तर पर क्वार्सी कृषि फार्म परिसर, ब्लॉक स्तर पर विकासखंड कार्यालयों और ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवालयों में व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और किसानों ने प्रतिभाग किया।पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को जारी की गई थी। योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के गोरखपुर से की थी, जिसमें एक करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पहली किस्त पहुंचाई गई थी। यह योजना आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2018 से लागू मानी जाती है।



किसे मिलती है किस्त?

किस्त सिर्फ पात्र लोगों को मिलती है। आप योजना के लिए पात्र हैं, तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है। साथ ही आपने अगर ई-केवाईसी, भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग जैसे काम करवाए हैं, तो आपको किस्त का लाभ मिलता है।

