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Aligarh News: मेहंदी प्रतियोगिता में फाविहा ने मारी बाजी

Fri, 30 Oct 2026 02:51 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:51 AM IST
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Faviha emerges victorious in the mehndi competition
हाथों पर रची मेहंदी दिखातीं छात्राएं व शिक्षिका। - फोटो : samvad
डीएस कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। प्रस्तुति के आधार पर विजेताओं का चयन किया गया।
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प्रतियोगिता में एमए अंतिम वर्ष की फाविहा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बीए एलएलबी पंचम सेमेस्टर की खुशबू दूसरे और बीकॉम तृतीय सेमेस्टर की अंजलि गौतम तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं, एमएससी फाइनल ईयर की ममता और बीएससी पंचम सेमेस्टर की लाइबा को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया।
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निर्णायक मंडल में चित्रकला एवं चित्रांकन विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. सुनीता गुप्ता, शिक्षक शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. अंजना कुमारी और अंग्रेजी विभाग की डॉ. नीलम श्रीवास्तव शामिल रहीं।
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