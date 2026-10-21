Aligarh News: छर्रा और गभाना में निकाला पथ संचलन

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इस दौरान विधायक रवेन्द्रपाल सिंह, राहुल पुंडीर, सचिन गर्ग, नाथूराम राजपूत, रघु प्रकाश गुप्ता, लालू महाजन, अभिनव माहेश्वरी, धीरेंद्र गुप्ता, गौरव गुप्ता, हिमांशु माहेश्वरी, मदनलाल और अजय मिश्रा मौजूद रहे। विज्ञापन

गभाना में सरस्वती पब्लिक स्कूल परिसर से पथ संचलन निकाला गया। लोगों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विभाग सह प्रचार प्रमुख राजनारायण सिंह ने कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान अनिल सारस्वत, भुवनेश कुमार सिंह, शिवकांत रावत, रामबाबू शर्मा, देवकीनंदन शर्मा, अनिल सिंह प्रधान, राजकुमार सिंह और दुर्गपाल सिंह मौजूद रहे। इस दौरान विधायक रवेन्द्रपाल सिंह, राहुल पुंडीर, सचिन गर्ग, नाथूराम राजपूत, रघु प्रकाश गुप्ता, लालू महाजन, अभिनव माहेश्वरी, धीरेंद्र गुप्ता, गौरव गुप्ता, हिमांशु माहेश्वरी, मदनलाल और अजय मिश्रा मौजूद रहे।गभाना में सरस्वती पब्लिक स्कूल परिसर से पथ संचलन निकाला गया। लोगों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विभाग सह प्रचार प्रमुख राजनारायण सिंह ने कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान अनिल सारस्वत, भुवनेश कुमार सिंह, शिवकांत रावत, रामबाबू शर्मा, देवकीनंदन शर्मा, अनिल सिंह प्रधान, राजकुमार सिंह और दुर्गपाल सिंह मौजूद रहे।

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छर्रा/ गभाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और विजयादशमी उत्सव पर मंगलवार को सरस्वती विद्या मंदिर में शस्त्र पूजन किया गया। इसके बाद नगर में पथ संचलन निकाला गया। मुख्य वक्ता जिला कार्यवाह डॉ. रामकरण ने संघ की 100 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा पर प्रकाश डाला।