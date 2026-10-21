फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   'Path Sanchalan' (march-past) carried out in Chharra and Gabhana

Aligarh News: छर्रा और गभाना में निकाला पथ संचलन

Wed, 21 Oct 2026 01:49 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
'Path Sanchalan' (march-past) carried out in Chharra and Gabhana
छर्रा में पथ संचलन निकालते स्वयंसेवक। संवाद  - फोटो : samvad
छर्रा/ गभाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और विजयादशमी उत्सव पर मंगलवार को सरस्वती विद्या मंदिर में शस्त्र पूजन किया गया। इसके बाद नगर में पथ संचलन निकाला गया। मुख्य वक्ता जिला कार्यवाह डॉ. रामकरण ने संघ की 100 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा पर प्रकाश डाला।
विज्ञापन

इस दौरान विधायक रवेन्द्रपाल सिंह, राहुल पुंडीर, सचिन गर्ग, नाथूराम राजपूत, रघु प्रकाश गुप्ता, लालू महाजन, अभिनव माहेश्वरी, धीरेंद्र गुप्ता, गौरव गुप्ता, हिमांशु माहेश्वरी, मदनलाल और अजय मिश्रा मौजूद रहे।
विज्ञापन

गभाना में सरस्वती पब्लिक स्कूल परिसर से पथ संचलन निकाला गया। लोगों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विभाग सह प्रचार प्रमुख राजनारायण सिंह ने कहा कि विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान अनिल सारस्वत, भुवनेश कुमार सिंह, शिवकांत रावत, रामबाबू शर्मा, देवकीनंदन शर्मा, अनिल सिंह प्रधान, राजकुमार सिंह और दुर्गपाल सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed