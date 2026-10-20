फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Rapid diagnostic test detects malaria in 20 minutes

रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट: 20 मिनट में होगी मलेरिया की पहचान, छह साल में घटे मलेरिया के मामले

Tue, 20 Oct 2026 02:18 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 20 Oct 2026 02:18 PM IST
सार

अलीगढ़ जिले के सभी सीएचसी, पीएचसी और आशा कार्यकर्ताओं के पास आरडीटी किट है, जिससे मलेरिया की जांच हो रही है। जनवरी 2026 से 19 अक्तूबर 2026 तक तीन लाख 61 हजार लोगों की जांच की जा चुकी है।

विज्ञापन
Rapid diagnostic test detects malaria in 20 minutes
मलेरिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मलेरिया की पहचान में देरी मरीजों के इलाज में बाधा नहीं बनेगी। अब जांच रिपोर्ट महज 20 मिनट में मिलेगी। जांच में तेजी लाने और बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के मॉडल को 25 राज्यों ने सराहा है। नई गाइडलाइन के तहत 70 फीसदी जांच रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) किट से होगा।

विज्ञापन


अभी अलीगढ़ में करीब 60 फीसदी जांच इसी तकनीक से हो रही, जबकि स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोपी से रक्त की जांच की जाती है। जिला मलेरिया अधिकारी विनीता मिश्रा ने बताया कि सितंबर में दिल्ली में वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के नियंत्रण मॉडल की सराहना की गई। अंडमान-निकोबार और झारखंड ने यहां की कार्यप्रणाली समझने के लिए यूपी की टीम को आमंत्रित किया है।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान साल में तीन बार चलाया जाता है। इसमें 16 विभाग मिलकर साफ-सफाई, जनजागरूकता, मच्छरों के प्रजनन पर नियंत्रण और संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए काम करते हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए कीटनाशक छिड़काव, लार्वा रोधी दवाओं, फॉगिंग और घर-घर जागरूकता अभियान पर जोर दिया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


छह साल में मलेरिया के मामले घटे
जिला मलेरिया अधिकारी विनीता मिश्रा ने कहा कि जिले के सभी सीएचसी, पीएचसी और आशा कार्यकर्ताओं के पास आरडीटी किट है, जिससे मलेरिया की जांच हो रही है। जनवरी 2026 से 19 अक्तूबर 2026 तक तीन लाख 61 हजार लोगों की जांच की जा चुकी है। वर्ष 2021 में मलेरिया के 191 मरीज मिले थे। वर्ष 2022 में यह संख्या घटकर 38 रह गई। वर्ष 2023 में 48, 2024 में 28, 2025 में 29 और वर्ष 2026 में अब तक 16 मरीज सामने आए हैं।

जिले में मलेरिया नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है। वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जांच, उपचार और रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। - डॉ. आरएन सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed