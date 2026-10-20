फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Yasir Fahad suspension revoked

एएमयू: छात्रसंघ चुनाव से पहले इंतजामिया ने लिया बड़ा फैसला, यासिर फहद का निलंबन निरस्त

Tue, 20 Oct 2026 04:15 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 20 Oct 2026 04:15 PM IST
सार

यासिर फहद को 14 सितंबर को डक पॉन्ड से बाब-ए-सैयद तक विरोध मार्च निकालने और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोपों में निलंबित किया गया था। उसके बाद अनशन और फिर छात्रसंघ चुनाव की घोषणा कर दी गई थी।

विज्ञापन
Yasir Fahad suspension revoked
यासिर फहद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में छात्र यासिर फहद का निलंबन निरस्त किए जाने से छात्र राजनीति में हलचल तेज होने के आसार हैं। एमए उर्दू के छात्र और एसएस नॉर्थ हॉल के यासिर फहद को 14 सितंबर 2026 को डक पॉन्ड से बाब-ए-सैयद तक विरोध मार्च निकालने और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोपों में निलंबित किया गया था। 

विज्ञापन


यासिर ने करीब 10 अन्य लोगों के साथ बाब-ए-सैयद के मुख्य प्रवेश द्वार पर अवरोध पैदा किया। ज्ञापन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन, विश्वविद्यालय पदाधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी और छात्राओं से जुड़े मामलों पर भ्रामक दावे करने के आरोप भी लगाए गए थे। प्रॉक्टर प्रो. मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी ने बताया कि छात्र यासिर फहद  का निलंबन निरस्त कर दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed