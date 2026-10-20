अकराबाद हादसा: ड्राइवर को आई नींद की झपकी, मैक्स अनियंत्रित होकर रजबहा में जा गिरी, चालक जख्मी

अकराबाद कस्बा में मंगलवार की सुबह करहेला रोड पर एक मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर रजबहा में गिर गई। इस दुर्घटना में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसका चालक जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चालक को गाड़ी से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में सहयोग किया।

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गाड़ी के चालक की पहचान गांव टीकरी खुर्द निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई है। अंकित कुमार ने बताया कि वह मंगलवार सुबह धनीपुर मंडी में धान खाली करके अपने घर लौट रहे थे। यह घटना सुबह करीब छह बजे हुई। वह करहेला रोड पर गांव रायपुर मनीपुर के पास रजबहा पुल के समीप पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक नींद की झपकी आ गई। विज्ञापन



नींद की झपकी आने के कारण अंकित कुमार अपनी गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठे। उनकी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर सीधे रजबहा में पलट गई। दुर्घटना के बाद चालक अंकित कुमार गाड़ी के अंदर ही फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें गाड़ी से बाहर निकालने में मदद की। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। गाड़ी के चालक की पहचान गांव टीकरी खुर्द निवासी अंकित कुमार के रूप में हुई है। अंकित कुमार ने बताया कि वह मंगलवार सुबह धनीपुर मंडी में धान खाली करके अपने घर लौट रहे थे। यह घटना सुबह करीब छह बजे हुई। वह करहेला रोड पर गांव रायपुर मनीपुर के पास रजबहा पुल के समीप पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक नींद की झपकी आ गई।नींद की झपकी आने के कारण अंकित कुमार अपनी गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठे। उनकी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर सीधे रजबहा में पलट गई। दुर्घटना के बाद चालक अंकित कुमार गाड़ी के अंदर ही फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें गाड़ी से बाहर निकालने में मदद की। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।

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