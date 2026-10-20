फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   rajasthan deeg twin brothers vinay vishnu murder hathras family

एक साथ आए, एक साथ गए: यूपी के जुड़वा भाइयों की राजस्थान में गला रेतकर हत्या, सुबह टहलने गए थे विनय और विष्णु

Tue, 20 Oct 2026 09:12 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Published by: विकास कुमार Updated Tue, 20 Oct 2026 09:12 PM IST
सार

राजस्थान के डींग के थाना जनूथर के एसएचओ रामभरोसी मीणा के अनुसार, दोनों की हत्या सिर पर वार और गला रेतकर की गई है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस दोहरे हत्याकांड में पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश के एंगल से जांच कर रही है। 

विज्ञापन
rajasthan deeg twin brothers vinay vishnu murder hathras family
हाथरस के जुड़वां भाइयों का राजस्थान में कत्ल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के हाथरस स्थित सादाबाद के गांव सरोठ मनसा के रहने वाले 13 वर्ष के दो जुड़वा भाइयों विनय और विष्णु चौधरी की राजस्थान के डींग जिले में मंगलवार सुबह बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों पिछले कुछ वर्षों से मां के साथ डींग के बड़ेसरा गांव स्थित अपने ननिहाल में रह रहे थे। उनके निवास से कुछ दूरी पर खाली प्लॉट में दोनों के लहूलुहान शव मिले। सिर में गंभीर चोट थी और गला रेता गया था। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

विज्ञापन
Trending Videos

फौजी पिता का हो चुका सात साल पूर्व निधन
घटना की सूचना मिलते ही यहां परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय परिजनों ने बताया कि बच्चों के पिता निरंजन सिंह फौज में थे। करीब सात वर्ष पहले उनका निधन हो गया था। इसके बाद उनकी पत्नी प्रीति अपने चार बच्चों को लेकर अपने मायके में रह रही थीं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

सुबह टहलने के लिए निकले थे दोनों
प्रीति का बड़ा बेटा 18 और बेटी 15 वर्ष की है। इसके बाद विनय और विष्णु जुड़वा थे। मंगलवार की सुबह छह बजे दोनों टहलने के लिए घर से बाहर गए थे। देर तक न लौटने पर खोजबीन शुरू हुई। घर से कुछ मीटर की दूरी पर खाली प्लॉट में ज्वार-बाजरे की पुंज के बीच दोनों के लहूलुहान शव पड़े थे। प्रारंभिक जांच के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

विज्ञापन

पुरानी रंजिश की दिशा में चल रही जांच
डींग के थाना जनूथर के एसएचओ रामभरोसी मीणा के अनुसार, दोनों की हत्या सिर पर वार और गला रेतकर की गई है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस दोहरे हत्याकांड में पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश के एंगल से जांच कर रही है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डॉग स्क्वॉड ने भी जांच की गई। एसपी कांबले शरण गोपीनाथ और एएसपी अकलेश शर्मा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। हाथरस से परिवार के लोग और अन्य रिश्तेदार भी डींग पहुंचे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed