एक साथ आए, एक साथ गए: यूपी के जुड़वा भाइयों की राजस्थान में गला रेतकर हत्या, सुबह टहलने गए थे विनय और विष्णु

पुरानी रंजिश की दिशा में चल रही जांच

डींग के थाना जनूथर के एसएचओ रामभरोसी मीणा के अनुसार, दोनों की हत्या सिर पर वार और गला रेतकर की गई है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस दोहरे हत्याकांड में पारिवारिक विवाद और पुरानी रंजिश के एंगल से जांच कर रही है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डॉग स्क्वॉड ने भी जांच की गई। एसपी कांबले शरण गोपीनाथ और एएसपी अकलेश शर्मा ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। हाथरस से परिवार के लोग और अन्य रिश्तेदार भी डींग पहुंचे हैं।