ब्लैकमेलिंग कांड : बरौला का युवक पहुंचा थाने, बोला...मुझे भी एएमयू बुलाया, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया

एएमयू के बीबीए छात्र शहजिल शान खान और अन्य चार आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एएमयू कर्मचारी के बेटे के बाद अब बरौला जाफराबाद निवासी एक अन्य पीड़ित ने सामने आकर आरोपियों के खिलाफ बन्ना देवी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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एफआईआर में पीड़ित ने शहजिल, भोला उर्फ उबैर, मन्नान, ऑगी और एक अज्ञात के खिलाफ आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार, आरोपियों ने उसे एएमयू के वीएम हॉल में बुलाकर अश्लील वीडियो बनाया। मोबाइल छीनकर मारपीट की। इसके बाद ब्लैकमेल कर 60,000 रुपये वसूले। एक बार रुपये लेने के बाद वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर आरोपी लगातार पैसों की मांग करते रहे। इससे वह मानसिक तनाव में आ गया। जब जानकारी मिली की आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हुई है तो उसने भी हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।