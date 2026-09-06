Aligarh News: स्मार्ट हुए सेंटर प्वाइंट में एक भी यूरिनल नहीं, शौचालय में ताला

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शनिवार को सेंटर प्वाइंट व्यापार मंडल के साथ हुए संवाद में महिला कारोबारी आरती शर्मा ने कहा कि ग्राहकों को किसी रेस्टोरेंट या होटल के शौचालय में जाना पड़ता है। यूरिनल नहीं होने से महिलाओं बहुत असुविधा होती है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष विवेक बगाई ने बताया कि समद रोड, मैरिस रोड, स्टेशन रोड और लेखराज नगर की ओर से चार-चार यूरिनल बनाने का प्रस्ताव नगर निगम को दिया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ।कलर लैब के संचालक राजीव गुप्ता ने कहा कि आठ साल बाद भी स्टेशन रोड का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। जिससे इस ओर के व्यापारी ज्यादा परेशान हैं। कोषाध्यक्ष नितिन वार्ष्णेय ने कहा कि डिजाइनर स्ट्रीट लाइटों से रोशनी नहीं हो रही है, इसलिए इनकी जगह हाई मास्ट लाइटें लगवाईं जाएं।नितिन बगाई ने कहा कि टीकाराम मंदिर के सामने लगने वाले जाम को दूर करने के लिए यहां की ट्रैफिक लाइट की समय अवधि 15 सेकंड की जाए ताकि वाहनों के निकलने की गति बढ़ सके। अभी यह अवधि एक मिनट है। सराफा कारोबारी विजय कुमार ने कहा कि रोजाना नियमित समय पर सफाई नहीं होने और कूड़ा नहीं उठने से बदबू और गंदगी की समस्या रहती है। संजीव भारद्वाज ने कहा है कि स्टेशन रोड, मैरिस रोड, लेखराज नगर और समद रोड पर बनाए गए टेबल टॉप को हटाया जाए, क्योंकि इससे बारिश का पानी रुक जाता है और जलभराव होता है। योगेश वार्ष्णेय ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत काम तो हुए, लेकिन बेहद जरूरी सुविधाएं दरकिनार करने से इनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कारोबारी अंकित गुप्ता और कमल बगाई ने कहा कि नगर निगम यहां की सुविधाओं की समीक्षा कर सुधार करे तो व्यापारियों के साथ ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी।बाक्सतीन जगह प्रस्तावित है पार्किंग, एक भी नहीं बनीव्यापारियों ने बताया कि पार्किंग की जटिल समस्या के समाधान के लिए तीन स्थानों पर इसकी व्यवस्था कराने का प्रस्ताव दिया गया है। पहला गांधी आई हाॅस्पिटल की दीवार के सहारे रामघाट रोड पर, दूसरा मैरिस रोड पर सप्ताह वार दोनों ओर, तीसरा एसबीआई रोड पर लेखराज नगर के पास। नगर आयुक्त और मेयर को यह प्रस्ताव दिया जा चुका है। मेयर ने जल्द ही इसको लागू करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।- मैरिस रोड और अब्दुल्ला चौराहे के पास बंद शौचालयों को जल्द दुरुस्त कराया जाएगा ताकि दुकानदारों और ग्राहकों को असुविधा न हो। यहां पर पिंक शौचालय बनाए जाएंगे।प्रशांत सिंघल, मेयर।- सेंटर प्वाइंट पर सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल का निर्माण कराया जाएगा। तय स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि दुकानदारों और ग्राहकों को सुविधा मिल सके।-प्रेम प्रकाश मीणा, नगर आयुक्त।