फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Municipal Corporation busy sprucing up the city for the festive season

Aligarh News: त्योहारों पर शहर को चमकाने में जुटा नगर निगम

Sat, 12 Sep 2026 02:25 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
Municipal Corporation busy sprucing up the city for the festive season
बैठक करते महापौर प्रशांत सिंघल, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा।  - फोटो : samvad
गणेश चतुर्थी, रामलीला, श्रीकृष्ण लीला, नवरात्र, सरयू पार लीला और दशहरा को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 12 सितंबर से 22 अक्तूबर तक 1250 सफाईकर्मी शहर की व्यवस्था संभालेंगे।
विज्ञापन


धार्मिक आयोजनों, शोभायात्रा और रावण दहन स्थल पर सफाई, पेयजल, जल निकासी, प्रकाश और अतिक्रमण जैसी व्यवस्थाओं के लिए 25 अधिकारी-कर्मचारियों के साथ 1250 सफाईकर्मियों की 80 टीमें लगाई गई हैं। ये टीमें दशहरा तक सक्रिय रहेंगी।
विज्ञापन

महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने शुक्रवार शाम रामलीला भवन और अचल सरोवर का निरीक्षण किया। इस दौरान रामलीला समिति के पदाधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


चार सेक्टरों में बांटा शहर :
शोभायात्रा मार्ग और रावण दहन स्थल की निगरानी के लिए शहर को चार सेक्टरों में बांटा गया है। अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव को वरिष्ठ नोडल अधिकारी बनाया गया है। सेक्टर-1 में सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव, सेक्टर-2 में जोनल प्रभारी मयंक चौधरी, सेक्टर-3 में कर निर्धारण अधिकारी आशीष कुमार सेठ और सेक्टर-4 में सहायक नगर आयुक्त परितोष मिश्रा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
रोज होगी मार्गों की निगरानी :
नगर आयुक्त ने शोभायात्रा मार्गों से अतिक्रमण हटाने और रोज निगरानी के निर्देश दिए हैं। प्रवर्तन दल अवैध अतिक्रमण मिलने पर सामान जब्त करेगा। रामलीला मैदान, अचल सरोवर, नुमाइश मैदान और धार्मिक स्थलों पर विशेष सफाई, फॉगिंग, कूड़ा उठान और चूना छिड़काव कराया जाएगा।

सड़कों के गड्ढे और क्षतिग्रस्त पुलिया या स्लैब तत्काल ठीक कराए जाएंगे। जलभराव रोकने के लिए जलकल विभाग को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत के अनुसार प्रमुख स्थलों पर पानी के टैंकर भी उपलब्ध रहेंगे।


छुट्टा पशुओं पर भी नजर
बाजारों में छुट्टा पशुओं की रोकथाम के लिए अतिरिक्त टीमें लगाई जाएंगी। व्यवस्थाओं से जुड़ी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम 1533 सक्रिय रहेगा। महापौर ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed