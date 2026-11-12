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Aligarh News: आरएमपीयू और विजन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी के मध्य हुआ एमओयू

Thu, 12 Nov 2026 04:28 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 04:28 PM IST
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आरएमपीयू और विजन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी के मध्य एमओयू के दौरान दोनों पक्षों के अधिकारी स
शेयर बाजार और निवेश के कौशल सीखेंगे छात्र
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अलीगढ़। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय एवं विजन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सोसाइटी के मध्य शैक्षणिक सहयोग एवं विद्यार्थियों के कौशल विकास के उद्देश्य से एमओयू किया गया है। विजन एजुकेशन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से मान्यता प्राप्त सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर है। इस समझौते से विद्यार्थी वित्तीय साक्षरता, निवेश जागरूकता और शेयर बाजार को समझ कर अपना व्यावसायिक कौशल विकसित कर सकेंगे।

विद्यार्थियों को शेयर बाजार, निवेश के विभिन्न माध्यमों, वित्तीय प्रबंधन एवं प्रतिभूति बाजार से संबंधित व्यावहारिक जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों को एनआईएसएम (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट) प्रमाणन परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग एवं प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह, कुलसचिव प्रबुद्ध सिंह, परीक्षा नियंत्रक धीरेंद्र कुमार, अध्यक्ष अकीलुर्रहमान एवं डॉ. वार्तिका वर्मा उपस्थित रहे।
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कुलपति प्रो. नरेंद्र बहादुर सिंह ने इस प्रकार की शैक्षणिक एवं कौशल विकास संबंधी पहल को विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ वित्तीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है।
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यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को कौशल आधारित, रोजगारपरक एवं व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे वाणिज्य, कला तथा विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को वित्तीय क्षेत्र में कॅरिअर निर्माण, स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसरों की जानकारी प्राप्त होगी। विवि का यह प्रयास विद्यार्थियों को अकादमिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक दक्षता प्रदान करेगा। ब्यूरो
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