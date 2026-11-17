Aligarh News: मैक्स गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Tue, 17 Nov 2026 01:44 AM IST
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हाईवे पर कन्होई कट के पास सोमवार की रात करीब नौ बजे मैक्स गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई।
ओगर नगला राजू निवासी हृदयेश (37) पुत्र दिवंगत रामवीर सिंह गभाना से बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। हाईवे पर कन्होई कट के पास पहुंचे तभी अलीगढ़ की ओर से तेज गति से आई मैक्स गाड़ी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने एंबुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार ने बताया कि वह दो भाइयों में छोटा था। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मैक्स गाड़ी का चालक फरार है।
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ओगर नगला राजू निवासी हृदयेश (37) पुत्र दिवंगत रामवीर सिंह गभाना से बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। हाईवे पर कन्होई कट के पास पहुंचे तभी अलीगढ़ की ओर से तेज गति से आई मैक्स गाड़ी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने एंबुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार ने बताया कि वह दो भाइयों में छोटा था। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मैक्स गाड़ी का चालक फरार है।
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