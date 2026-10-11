Aligarh News: गल्ला आढ़ती को रास्ते पर रोककर 14 लाख रुपये लूट ले गए बदमाश

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बरला थाना क्षेत्र के गांव परौरा निवासी महेश कुमार के अनुसार छर्रा मंडी में उनकी आढ़त है। गल्ला कारोबार से मिले करीब 14 लाख रुपये बैग में रखकर शनिवार रात करीब 8:45 बजे बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। छर्रा-परौरा के बीच गांव बाईकलां से आगे सरकारी नलकूप के पास पांच बदमाशों ने बीच सड़क पर आकर जबरन बाइक रुकवा ली। रुकते ही लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। वह दहशत में आ गए। इसी बीच गले में लटक रहा रुपयों भरा बैग छीन लिया। पिटाई से वह बेहोश हो गए।कुछ देर बाद उसे होश आने पर बेटे सनी को लूट की जानकारी दी। बेटे ने पुलिस को जानकारी दी। इस पर छर्रा की रामबरात में मौजूद एसपी देहात मनीष कुमार मिश्रा, सीओ गर्वित सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक छर्रा सुशील कुमार योगी, बरला की थाना प्रभारी सरिता सिंह दल-बल सहित मौके पर पहुंच गए। देर रात करीब 11 बजे एसओजी टीम भी पहुंच गई। आढ़ती को मंडी लेकर पहुंची पुलिस ने वहां लोगों से पूछताछ की। एसपी देहात ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने के निर्देश दिए।कुछ दूर तक व्यापारी के बेटे ने किया पीछागल्ला व्यापारी राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि व्यापारी के बेटे से जानकारी मिली कि उसने परौरा मोड़ पर कुछ लोगों को अपने पिता की बाइक लेकर जाते हुए देखा। इस पर अपनी बाइक से उसने पीछा किया। गांव फुसावली के पास सड़क पर पड़ी रोड़ी में उसकी बाइक फिसल गई और वह गिर गया। इसी दौरान बदमाश आगे निकल गए। इसके बाद वह अपने पिता के पास पहुंचा।