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Aligarh News: दवा व्यापारी के खाते से 4.5 लाख की साइबर ठगी

Sun, 11 Oct 2026 02:27 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sun, 11 Oct 2026 02:27 AM IST
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Medicine trader defrauded
कस्बा निवासी दवा व्यापारी संदीप गोविल के बैंक खाते से साइबर ठगों ने सात बार में 4,46,380 रुपये निकाल लिए। पीड़ित व्यापारी ने खबर लगने पर बैंक में सूचना देने के साथ आगे के लेन-देन पर रोक लगवाई। साथ ही साइबर सेल में भी सूचना दी है।
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खैर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि साइबर ठगों ने उनके बैंक खातों से सात बार में उक्त धनराशि निकाली है। इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि साइबर सेल के माध्यम से रिपोर्ट में अंकित खातों को जब्त कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ठगी की रकम की वापसी का प्रयास करेगी।
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