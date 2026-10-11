Aligarh News: दवा व्यापारी के खाते से 4.5 लाख की साइबर ठगी

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खैर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि साइबर ठगों ने उनके बैंक खातों से सात बार में उक्त धनराशि निकाली है। इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि साइबर सेल के माध्यम से रिपोर्ट में अंकित खातों को जब्त कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ठगी की रकम की वापसी का प्रयास करेगी।

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कस्बा निवासी दवा व्यापारी संदीप गोविल के बैंक खाते से साइबर ठगों ने सात बार में 4,46,380 रुपये निकाल लिए। पीड़ित व्यापारी ने खबर लगने पर बैंक में सूचना देने के साथ आगे के लेन-देन पर रोक लगवाई। साथ ही साइबर सेल में भी सूचना दी है।