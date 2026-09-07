अलीगढ़: गांव में लंपी वायरस की एंट्री, गभाना में तीन केस आए, 1.40 लाख डोज से गोवंश का होगा घर-घर टीकाकरण

बाहर से आने वाले गोवंश पर भी नजर

संक्रमण को जिले में प्रवेश करने से रोकने के लिए दूसरे जिलों से गोवंश की खरीद और आवागमन पर रोक लगाई गई है। पशुपालन विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य की निगरानी और टीकाकरण कर रही हैं। पशुपालकों से त्वचा पर गांठ, बुखार या अन्य असामान्य लक्षण दिखने पर तत्काल पशु चिकित्सक को सूचना देने की अपील की गई है।



1.40 लाख डोज से गोवंश का घर-घर टीकाकरण

गोवंश में लंपी वायरस के चलते अलीगढ़ पशुपालन विभाग ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ा दी है। विभाग को 1.40 लाख डोज उपलब्ध हो चुकी हैं। पशुपालकों के घर-घर जाकर गोवंश का टीकाकरण कराया जा रहा है। वहीं, 20 हजार अतिरिक्त डोज की मांग भी भेजी गई है।



मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिवाकर वशिष्ठ ने बताया कि लंपी वायरस को लेकर पशुपालकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। उन्होंने बताया कि यह बीमारी हवा के जरिए नहीं फैलती। संक्रमित गाय के छींकने, थूक या लार से दूसरी गाय में संक्रमण फैलने की बात सही नहीं है। एक साथ चारा खाने या पानी पीने से भी इसके फैलने का खतरा नहीं है।