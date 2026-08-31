Aligarh News: सीएचसी के गेट पर लटका मिला ताला, हाथरस सांसद ने सुनीं जनसमस्याएं

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हाथरस सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने गांव हिदरामई में महावीर सिंह की मां और भोगीपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष तिलक सिंह राजपूत के चचेरे भाई के निधन पर परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद सीएचसी रतरोई पहुंचे, जहां गेट पर ताला लटका मिला। थाना गंगीरी में जनसमस्याएं सुनते हुए उन्होंने नगला दोहरा निवासी ज्ञान सिंह के घर हुई चोरी का जल्द खुलासा करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए। हिदरामई में बाबू सिंह ने नलकूप के कमरे का ताला तोड़ने की शिकायत सांसद से की। इस मौके पर पुष्पांजली राजपूत, प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुनील कुमार आर्य, पूर्व प्रधान श्रीकृष्ण, साहब सिंह, पंकज यादव, ज्ञान सिंह राजपूत, डॉ. ओमप्रकाश, मोनू कुशवाहा, मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे।