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खैर इंस्पेक्टर राजीव कुमार के अनुसार, बझेड़ा गांव निवासी बेनामी (38) पुत्र मोहनलाल एक निजी कंपनी में काम करते थे। मंगलवार सुबह वह गौमत चौराहे से पैदल ही खैर कस्बे की ओर आ रहे थे। मानपुर खुर्द गांव के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसा होते ही राहगीरों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मंगलवार शाम बेनामी की मौत हो गई।पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तीन भाई और एक बहन में वह सबसे बड़े थे। उनकी मौत से माता-पिता, पत्नी मीरा देवी, दो बेटे, दो बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है।