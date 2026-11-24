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प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह और उनके भाई सौरभ सिंह की शादी की रस्मों के बीच मंगलवार को मैरिस रोड स्थित राज पैलेस में जश्न का माहौल रहा। दोनों भाइयों की घुड़चढ़ी की रस्म धूमधाम से हुई। विज्ञापन



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ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच मंत्री संदीप सिंह, उनके भाई और पिता राजवीर सिंह समेत परिवार के सदस्य जमकर थिरके। समारोह में परिवार और परिचितों की मौजूदगी से उत्सवी माहौल बना रहा।





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24 नवंबर की देर रात अलीगढ़ से निकली दोनों भाईयों की बरात दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित द लीला होटल पहुंच गई है। यहां 25 नवंबर को शादी की अन्य रस्में होंगी। 26 नवंबर को जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम में शादी होगी।





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