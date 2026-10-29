करवाचौथ: सुहागिनें आज पति की लंबी उम्र के लिए रखेंगी व्रत, चांद बादलों में छिप जाए तो ऐसे खोलें व्रत

पहली करवाचौथ को लेकर खास उत्साह

शादी के बाद पहली करवाचौथ को लेकर नवविवाहिताओं में खास उत्साह है। किसी ने लाल जोड़ा चुना है तो कोई 16 शृंगार की तैयारी में जुटी है। हाथों में मेहंदी और चूड़ियों की खनक के बीच उन्हें चांद निकलने का इंतजार रहेगा। पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलना उनके लिए यादगार पल होगा।



पहली करवाचौथ बनेगी यादगार

पहली करवाचौथ को लेकर कई दिनों से तैयारी कर रही हूं। कपड़ों से लेकर मेहंदी और शृंगार तक, हर चीज खास रखी है। पति के साथ पूजा करना और चांद देखकर व्रत खोलना सबसे यादगार पल होगा। - रोशनी शर्मा, हसनपुर।



सजने-संवरने के साथ चांद का इंतजार

पहली करवाचौथ को लेकर मन में कई अरमान हैं। मेहंदी और 16 शृंगार के साथ त्योहार मनाने की खुशी अलग है। भगवान से प्रार्थना है कि पति का साथ जीवनभर बना रहे। - मानषी वार्ष्णेय, राधे अपार्टमेंट।