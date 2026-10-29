दिवाली से पहले अलीगढ़ को बड़ा तोहफा: 80 करोड़ से चमकेगी तालानगरी, ऐसा बनेगा ड्रेनेज सिस्टम, मिनटों में सफाई

अव्यवस्थाओं से जूझ रहे अलीगढ़ के तालानगरी औद्योगिक क्षेत्र को दिवाली से पहले जल्द ही नया रूप दिया जाएगा। इसके लिए आईआईटी जम्मू की टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत यहां 80 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे।

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नई योजना के तहत 62 करोड़ से नया ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा। यह ऐसा सिस्टम होगा, जिसमें मशीनों से आसानी से सफाई कराई जा सकेगी। इन नाले-नालियों की कुल लंबाई लगभग 40 किमी है। यहां की 15 किमी जर्जर सड़कों को 10 करोड़ से बनाया जाएगा। इसके अलावा आठ करोड़ रुपये से क्षेत्र का रखरखाव और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे।तालानगरी का पूरा औद्योगिक क्षेत्र लगभग 304 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 1300 औद्योगिक भूखंड हैं। 34 वर्ष पूर्व 1992 में स्थापित किए गए इस औद्योगिक क्षेत्र में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा साफ-सफाई और रखरखाव के लिए एक करोड़ रुपये सालाना खर्च किए जाएंगे।