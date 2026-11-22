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ग्राम गहलऊ निवासी हुकम सिंह ने खतौनी में नाम संशोधन न होने की शिकायत की थी। इस पर डीएम ने लेखपाल विपिन कुमार चौधरी से स्पष्टीकरण लेकर एसडीएम नरायन सिंह को विभागीय जांच कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण इस तरह किया जाए कि फरियादियों को वास्तविक राहत मिले और उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।पैमाइश संबंधी विवादों के समाधान के लिए राजस्व संहिता की धारा-24 के तहत एसडीएम न्यायालय में वाद दाखिल कराने और भूमि विवादों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जनगणना कार्य के चार्ज अधिकारी अधिशासी अधिकारी ब्रजेंद्र चौधरी की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा। एसडीएम ने बताया है कि लेखपाल की कार्यप्रणाली की जांच की जाएगी। जो तथ्य सामने आएंगे उनकी रिपोर्ट बनाकर प्रेषित की जाएगी।समाधान दिवस में मनीपुर के राजवीर सिंह ने अतिक्रमण, नगला बिरखू के विवेक वार्ष्णेय ने कब्जामुक्ति, नगला जसवार के किसान ने अनाधिकार कब्जे, नगला ताऊ के नीरज ने अंत्योदय कार्ड, बलीपुर के राजवीर ने मेड़ काटने और नगला मिश्रिया के योगेश कुमार ने चकरोड चिन्हांकन व मिट्टी कार्य की शिकायत की। डीएम ने सभी मामलों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।