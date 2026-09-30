Aligarh News: कठपुला पर दिखेगी भारत की विरासत
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:05 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 03:05 AM IST
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अब अलीगढ़ आने-जाने वालों को कठपुला फ्लाईओवर पर ही देश की विविध सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होंगे। ताजमहल से लेकर केदारनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ से चारमीनार तक की झलक यहां दिखाई देगी।
नगर निगम ब्रिटिशकालीन कठपुला फ्लाईओवर को भारत दर्शन थीम पर विकसित करने जा रहा है। करीब 2.50 करोड़ रुपये की लागत से इसके स्लोप का सुंदरीकरण किया जाएगा।
मंगलवार को महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। जीटी रोड से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले फ्लाईओवर के स्लोप को आकर्षक रूप दिया जाएगा।
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यहां लैंडस्केपिंग, हरियाली, कलाकृतियों और सजावटी पैनल के जरिए ऐसा स्वरूप तैयार किया जाएगा, जिसमें आधुनिकता के साथ देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलेगी।
एक नजर में दिखेंगे देश के प्रमुख स्मारक : फ्लाईओवर पर ताजमहल, कुतुब मीनार, काशी विश्वनाथ मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, सांची स्तूप, कमल मंदिर, चारमीनार, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर और हम्पी की सांस्कृतिक प्रतिकृतियां स्थापित की जाएंगी। यानी राहगीरों को एक ही जगह देश के अलग-अलग हिस्सों की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत देखने को मिलेगी।
इसके अलावा सजावटी बैकलिट एसीपी पैनल पर पारंपरिक जाली, मोर, वेव और टाइगर पैटर्न उकेरे जाएंगे। दीवारों के कॉलम पर बेसाल्ट स्टोन क्लैडिंग की जाएगी। सैंडस्टोन बेस पर बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी।
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नगर निगम ब्रिटिशकालीन कठपुला फ्लाईओवर को भारत दर्शन थीम पर विकसित करने जा रहा है। करीब 2.50 करोड़ रुपये की लागत से इसके स्लोप का सुंदरीकरण किया जाएगा।
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मंगलवार को महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। जीटी रोड से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले फ्लाईओवर के स्लोप को आकर्षक रूप दिया जाएगा।
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यहां लैंडस्केपिंग, हरियाली, कलाकृतियों और सजावटी पैनल के जरिए ऐसा स्वरूप तैयार किया जाएगा, जिसमें आधुनिकता के साथ देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलेगी।
एक नजर में दिखेंगे देश के प्रमुख स्मारक : फ्लाईओवर पर ताजमहल, कुतुब मीनार, काशी विश्वनाथ मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया, सांची स्तूप, कमल मंदिर, चारमीनार, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर और हम्पी की सांस्कृतिक प्रतिकृतियां स्थापित की जाएंगी। यानी राहगीरों को एक ही जगह देश के अलग-अलग हिस्सों की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत देखने को मिलेगी।
इसके अलावा सजावटी बैकलिट एसीपी पैनल पर पारंपरिक जाली, मोर, वेव और टाइगर पैटर्न उकेरे जाएंगे। दीवारों के कॉलम पर बेसाल्ट स्टोन क्लैडिंग की जाएगी। सैंडस्टोन बेस पर बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी।