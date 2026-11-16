Aligarh News: सिटी में आज

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हाथरस : बागला जिला अस्पताल में आधार नामांकन व संशोधन शिविर सुबह 11 बजे

मातृत्व दिवस

सहपऊ : सीएचसी सहपऊ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे

निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

सादाबाद : सादाबाद इंटर कॉलेज में विधानसभा स्तरीय स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे

भागवत कथा

पुरदिलनगर : पुरदिलनगर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे

बिसावर : क्षेत्र के शहीद चौधरी चंदन सिंह स्मारक बरामई खेड़ा में श्रीमद् भागवत दोपहर 12 बजे

दीपोत्सव

हाथरस : सहस्त्राभुज महाराज मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन शाम छह बजे

आधार नामांकन शिविर