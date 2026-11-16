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Aligarh News: सिटी में आज

Mon, 16 Nov 2026 01:45 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:45 AM IST
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In the city today
आधार नामांकन शिविर
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हाथरस : बागला जिला अस्पताल में आधार नामांकन व संशोधन शिविर सुबह 11 बजे
मातृत्व दिवस
सहपऊ : सीएचसी सहपऊ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे
निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
सादाबाद : सादाबाद इंटर कॉलेज में विधानसभा स्तरीय स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे
भागवत कथा
पुरदिलनगर : पुरदिलनगर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे
बिसावर : क्षेत्र के शहीद चौधरी चंदन सिंह स्मारक बरामई खेड़ा में श्रीमद् भागवत दोपहर 12 बजे
दीपोत्सव
हाथरस : सहस्त्राभुज महाराज मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन शाम छह बजे
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