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Aligarh News: सांसद सतीश गौतम की शैक्षिक योग्यता मामले में सुनवाई 17 नवंबर को

Fri, 06 Nov 2026 02:37 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:37 AM IST
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Hearing on MP Satish Gautam's educational qualifications case to be held on November 17
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद सतीश गौतम के नामांकन पत्र में शैक्षिक योग्यता का विवरण स्पष्ट नहीं होने के आरोप से जुड़े मामले में फैसला टल गया है। बुधवार को न्यायालय में इस याचिका पर निर्णय सुनाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश फैसला नहीं हो सका। अब अदालत ने इसके लिए 17 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
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यह याचिका विहार कॉलोनी निवासी भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम की ओर से दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय सांसद सतीश गौतम ने अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी निर्धारित तरीके से स्पष्ट नहीं की थी। इसी आधार पर उनके नामांकन में दिए गए शैक्षिक विवरण को लेकर कानूनी सवाल उठाए गए हैं।
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मामले में दोनों पक्षों की ओर से न्यायालय में अपना पक्ष रखा जा चुका है और बहस भी पूरी हो गई है। इससे पहले अदालत ने चार नवंबर को निर्णय सुनाने की तारीख तय की थी। बुधवार को फैसले को लेकर निगाहें अदालत पर लगी थीं, लेकिन निर्णय नहीं आने से मामले की सुनवाई का इंतजार बढ़ गया है। अब 17 नवंबर को अदालत के फैसले पर सभी की नजरें रहेंगी। ब्यूरो
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