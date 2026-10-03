Aligarh News: हमजाह ने स्ट्राइकर्स को 76 रनों से हराया
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:49 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:49 AM IST
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हमजाह क्रिकेट अकादमी के रठगांव मैदान पर खेले गए सर सैयद अहमद खान क्रिकेट सीरीज के तीसरे मैच में हमजाह क्रिकेट अकादमी ने स्ट्राइकर्स को 76 रनों से हरा दिया।
हमजाह के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हमजाह क्रिकेट अकादमी ने 25 ओवर में पांच विकेट खोकर 228 रन बनाए। निखिल ने नाबाद 155, तौसीफ ने 16 और जीशान ने 15 रन बनाए। स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब की तरफ से हमाद और सुलेमान ने 2-2 विकेट और शहरयार ने एक विकेट लिया।
स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब ने 21.2 ओवर में 10 विकेट खोकर 152 रन ही बना सकी। शोबान ने 34, शहरयार ने 24 और जीशान ने 23 रन बनाए। हमजाह क्रिकेट अकादमी की तरफ से बिलाल ने चार विकेट लिए। इस अवसर पर अयान, यश, आतिफ, अल्तमश, रिहान, फैसल, शाहनवाज उपस्थित रहे। ब
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हमजाह के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हमजाह क्रिकेट अकादमी ने 25 ओवर में पांच विकेट खोकर 228 रन बनाए। निखिल ने नाबाद 155, तौसीफ ने 16 और जीशान ने 15 रन बनाए। स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब की तरफ से हमाद और सुलेमान ने 2-2 विकेट और शहरयार ने एक विकेट लिया।
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स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब ने 21.2 ओवर में 10 विकेट खोकर 152 रन ही बना सकी। शोबान ने 34, शहरयार ने 24 और जीशान ने 23 रन बनाए। हमजाह क्रिकेट अकादमी की तरफ से बिलाल ने चार विकेट लिए। इस अवसर पर अयान, यश, आतिफ, अल्तमश, रिहान, फैसल, शाहनवाज उपस्थित रहे। ब
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