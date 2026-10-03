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Aligarh News: हमजाह ने स्ट्राइकर्स को 76 रनों से हराया

Sat, 03 Oct 2026 02:49 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:49 AM IST
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Hamzah defeated Strikers by 76 runs
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
हमजाह क्रिकेट अकादमी के रठगांव मैदान पर खेले गए सर सैयद अहमद खान क्रिकेट सीरीज के तीसरे मैच में हमजाह क्रिकेट अकादमी ने स्ट्राइकर्स को 76 रनों से हरा दिया।
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हमजाह के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हमजाह क्रिकेट अकादमी ने 25 ओवर में पांच विकेट खोकर 228 रन बनाए। निखिल ने नाबाद 155, तौसीफ ने 16 और जीशान ने 15 रन बनाए। स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब की तरफ से हमाद और सुलेमान ने 2-2 विकेट और शहरयार ने एक विकेट लिया।
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स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लब ने 21.2 ओवर में 10 विकेट खोकर 152 रन ही बना सकी। शोबान ने 34, शहरयार ने 24 और जीशान ने 23 रन बनाए। हमजाह क्रिकेट अकादमी की तरफ से बिलाल ने चार विकेट लिए। इस अवसर पर अयान, यश, आतिफ, अल्तमश, रिहान, फैसल, शाहनवाज उपस्थित रहे। ब
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