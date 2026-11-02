Aligarh News: आज से काशी, त्रिवेणी के सफर पर नियमित चलेगी वंदे भारत स्लीपर

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नई दिल्ली से बनारस तक यह ट्रेन अपना पूरा सफर करीब साढ़े नाै घंटे में पूरा करेगी। जबकि अलीगढ़ से करीब साढ़े सात घंटे लगेंगे। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस लंबी दूरी की रेल यात्रा के लिए नया विकल्प है।उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डाॅ. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन सप्ताह में छह दिन दोनों दिशाओं में चलेगी। रेलवे की समय सारिणी के अनुसार, ट्रेन संख्या 27421 वाराणसी-नई दिल्ली शुक्रवार को छोड़कर संचालित होगी। यह वाराणसी से रात 8:50 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। अलीगढ़ जंक्शन पर इसका आगमन तड़के 3:55 बजे और प्रस्थान 3:57 बजे होगा।वहीं, ट्रेन संख्या 27422 नई दिल्ली-वाराणसी शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन चलेगी। यह नई दिल्ली से रात 9:40 बजे रवाना होकर 11:20 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 11:22 बजे रवाना होगी। इसके वाराणसी पहुंचने का समय अगले दिन सुबह 7:10 बजे निर्धारित किया गया है।दैनिक यात्रियों की इंटरसिटी की मांग भी हो पूरीदैनिक रेल यात्री संघ के सचिव अरविंद तिवारी ने कहा कि अलीगढ़ में हर बार राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के ठहराव और संचालन की चर्चा होती है, लेकिन आम यात्रियों की वर्षों पुरानी इंटरसिटी ट्रेन की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अलीगढ़ से संचालित पैसेंजर ट्रेनों की लेटलतीफी और उनके रनिंग स्टेटस से दैनिक यात्रियों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमें वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिलने से खुशी है, लेकिन दैनिक यात्रियों के हितों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। रेलवे को आमजन की सुविधा के लिए इंटरसिटी ट्रेन की मांग पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।