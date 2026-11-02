फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   AMU launches 36th weather balloon

एएमयू: छोड़ा 36वां मौसम गुब्बारा, 28 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर फूटा, बरेली में जा गिरा

Mon, 02 Nov 2026 12:21 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 02 Nov 2026 12:21 PM IST
सार

महीने में दो गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं। साल में 24 गुब्बारे छोड़े जाएंगे। किस महीने में मौसम का तापमान, आर्द्रता और दबाव कैसा रहा, इस आंकड़े से आने वाले साल में मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा।

विज्ञापन
AMU launches 36th weather balloon
एएमयू के भूगोल विभाग की छत से मौसम का गुब्बारा छोड़ते डॉ. कौसर शमीम, डॉ. वसी अहमद जैदी - फोटो : विवि

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने रविवार को 36वां मौसम गुब्बारा छाेड़ा, जो 28 किमी की ऊंचाई पर जाकर फूटा। फूटने के बाद यह गुब्बारा बरेली के मीरगंज में गिरा।

विज्ञापन


यूनिवर्सिटी के भूगोल विभाग की छत से रविवार सुबह 10:30 पर गुब्बारा छोड़ा गया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सैयद कौसर शमीम ने बताया कि गुब्बारा छोड़ने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुमति मांगी गई। अनुमति मिलने के बाद गुब्बारा छोड़ा गया। उच्चतम ऊंचाई पर आर्द्रता 11.24 फीसदी थी, जबकि जमीन पर 81 फीसदी आर्द्रता थी। उच्चतम ऊंचाई पर दबाव 30.3 एमबी था, जबकि जमीन पर 1016 एमबी था। उन्होंने कहा कि गुब्बारा और इसमें लगा उपकरण रेडियोसोंड बरेली के मीरगंज में गिरा। 11 जुलाई 2024 को पहला गुब्बारा छोड़ा गया था।
विज्ञापन


ऐसे मिलता है डेटा
समन्वयक व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सैयद कौसर शमीम ने बताया कि मौसम गुब्बारे में करीब छह मीटर की रस्सी बंधी होती है। उसके अंतिम छोर पर रोडियोसोंड उपकरण बंधा होता है, जिसकी दाहिनी ओर लगे जीपीएस से लोकेशन की जानकारी मिलती। बायीं ओर सेंसर लगा होता है, जो तापमान, आर्द्रता, दबाव, हवाओं की दिशा-गति की जानकारी एकत्र कर ट्रांसमीटर को देता। यह ट्रांसमीटर भूगोल विभाग की छत पर लगे रिसीवर को डेटा भेजता है, जो स्क्रीन पर लगातार प्रदर्शित होता रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


भविष्य में होगा फायदा
भूगोल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अहमद मुज्तबा सिद्दीकी ने बताया कि महीने में दो गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं। साल में 24 गुब्बारे छोड़े जाएंगे। किस महीने में मौसम का तापमान, आर्द्रता और दबाव कैसा रहा, इस आंकड़े से आने वाले साल में मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed