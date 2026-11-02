अलीगढ़: सिटी में आज
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Mon, 02 Nov 2026 02:58 AM IST
सार
अलीगढ़ शहर में 2 नवंबर को कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसमें प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं...
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विस्तार
- तस्वीर महल : पुलिस लाइन से यातायात जागरूकता रैली का शुभारंभ सुबह 10 बजे।
- सासनी गेट : नगर निगम द्वारा गांधी पार्क चौराहे से सासनी गेट आगरा रोड तक पथ प्रकाश व्यवस्था का लोकार्पण शाम 6 बजे।
- रसलगंज : जिला अस्पताल में विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल की ओर से रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।
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