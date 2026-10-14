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Aligarh News: चोरी के चार आरोपी गिरफ्तार, नकदी-जेवर बरामद

Wed, 14 Oct 2026 02:54 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:54 AM IST
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Four accused of theft arrested, cash and jewellery recovered
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
लोधा थाना पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम ने चोरी की दो घटनाओं का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का सामान और 1.39 लाख रुपये बरामद किए हैं।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुबारक उर्फ लाला, शिवम, विकास और टीटू उर्फ हरिओम के रूप में हुई है। चारों बन्ना देवी थाना क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों के निवासी हैं। पुलिस ने उनके पास से सिलाई मशीन, पंखा, एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, सोने-चांदी के जेवरात और 1.39 लाख रुपये बरामद किए हैं। क्षेत्राधिकारी गभाना महेश कुमार ने बताया कि बरामदगी के आधार पर दोनों केस में संबंधित धाराएं बढ़ाई गई हैं।
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