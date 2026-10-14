Aligarh News: चोरी के चार आरोपी गिरफ्तार, नकदी-जेवर बरामद

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुबारक उर्फ लाला, शिवम, विकास और टीटू उर्फ हरिओम के रूप में हुई है। चारों बन्ना देवी थाना क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों के निवासी हैं। पुलिस ने उनके पास से सिलाई मशीन, पंखा, एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, सोने-चांदी के जेवरात और 1.39 लाख रुपये बरामद किए हैं। क्षेत्राधिकारी गभाना महेश कुमार ने बताया कि बरामदगी के आधार पर दोनों केस में संबंधित धाराएं बढ़ाई गई हैं। विज्ञापन

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुबारक उर्फ लाला, शिवम, विकास और टीटू उर्फ हरिओम के रूप में हुई है। चारों बन्ना देवी थाना क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों के निवासी हैं। पुलिस ने उनके पास से सिलाई मशीन, पंखा, एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, सोने-चांदी के जेवरात और 1.39 लाख रुपये बरामद किए हैं। क्षेत्राधिकारी गभाना महेश कुमार ने बताया कि बरामदगी के आधार पर दोनों केस में संबंधित धाराएं बढ़ाई गई हैं।

लोधा थाना पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम ने चोरी की दो घटनाओं का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का सामान और 1.39 लाख रुपये बरामद किए हैं।