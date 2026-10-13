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अलीगढ़: दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित, एसएसपी ने की कार्रवाई, विभागीय जांच भी शुरू

Tue, 13 Oct 2026 02:39 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 13 Oct 2026 02:39 PM IST
सार

अलीगढ़ एसएसपी ने एक दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। 

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Sub Inspector Two Constables Suspended
दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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कर्तव्य पालन में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामले में अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादाैन ने एक दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। 

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पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, एसएसपी ने पालीमुकीमपुर पीआरवी 6783 पर तैनात उपनिरीक्षक दुर्विजय के अलावा थाना सिविल लाइंस थाने में तैनात आरक्षी राजकुमार और बन्ना देवी थाने में तैनात आरक्षी चालक धर्मपाल सिंह को संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने और कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया है। तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। 

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