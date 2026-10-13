अलीगढ़: मां भगवती का सजा सच्चा दरबार, सजी माता की चौकी, भजन संध्या में झूमे श्रद्धालु

अलीगढ़ के बैंक कॉलोनी स्थित सुरेंद्र नगर मां काली मंदिर पर मां भगवती का सच्चा दरबार सजाया गया। भजन संध्या एवं नवरात्र फलाहार समिति ने द्वितीय नवरात्र फलाहार व भजन संध्या का भव्य आयोजन किया। इस दौरान माता की चौकी भी दिव्य रूप से सजाई गई।

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कार्यक्रम का संयोजन शारदा देवी पाराशर, हेमलता पराशर, ममता पाराशर और मेघा पाराशर ने किया। समस्त पाराशर परिवार ने पंडित लोकेश शास्त्री से माता रानी का पूजन कराया। माता की चौकी में परिवार के सदस्यों ने दीप प्रज्वलन किया। उन्होंने माता भगवती को चुनरी अर्पित कर पुष्पों की माला भी पहनाई। कार्यक्रम में भगवान भोलेनाथ, राधाकृष्ण और काली माता के स्वरूप सजाए गए। इन स्वरूपों को देखकर भक्त जयकारों से भक्तिभाव में डूब गए। पूर्व मेयर शकुंतला भारती के भजनों पर भक्त झूम उठे। दीपक साईं ने 'काल के पंजे' और कान्हा वार्ष्णेय ने 'सत्यम शिवम सुंदरम' जैसे भजन गाए।महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती पूर्व मेयर शकुंतला भारती, हेमलता पाराशर, कार्तिक पाराशर और ममता पाराशर ने की। कार्यक्रम में राजेंद्र शर्मा, सौरव माहेश्वरी, हरजीत काका, नरेंद्र गौतम, चंद्र जोगेंद्र वर्मा, अलका गुप्ता, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, सीमा वार्ष्णेय आदि मौजूद रहे।