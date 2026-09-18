फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Former BJP minister Dalveer Singh grandson Vijay Singh joins SP

यूपी चुनाव 2027: भाजपा के पूर्व मंत्री दलवीर सिंह का पौत्र विजय सपा में शामिल, टिकट मिलने की चर्चाएं तेज

Fri, 18 Sep 2026 10:48 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 18 Sep 2026 10:48 AM IST
सार

विजय सिंह का परिवार अलीगढ़ की राजनीति में एक बड़ा नाम रहा है। दादा ठा. दलवीर सिंह ब्लॉक प्रमुख से लेकर चार बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उनके पिता ठाकुर राकेश सिंह और माता पुष्पलता दोनों ही चंडौस ब्लॉक के प्रमुख रह चुके हैं।

विज्ञापन
Former BJP minister Dalveer Singh grandson Vijay Singh joins SP
विजय सिंह - फोटो : स्वयं

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ में बरौली के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री दलवीर सिंह के छोटे पौत्र विजय सिंह (पप्पू) ने बृहस्पतिवार को लखनऊ में सपा की सदस्यता ले ली। वह पिछले कई महीनों से सपा के स्थानीय और प्रदेश के नेताओं के संपर्क में थे।

विज्ञापन


विजय सिंह के सपा में जाने के बाद बरौली में उनके परिवार की राजनीतिक सक्रियता फिर सुर्खियों में आ गई है। विजय सिंह और उनके बड़े भाई अजय सिंह, जो एएमयू छात्रसंघ के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। दोनों भाई बरौली क्षेत्र में सक्रिय हैं। विजय सिंह के सदस्यता लेने पर सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर बताया कि विजय सिंह दो दिन पहले उनके आवास पर आए थे। वहां पार्टी में शामिल होने को लेकर बातचीत हुई थी। इसके बाद लखनऊ में सदस्यता ग्रहण की गई। 
विज्ञापन


दलवीर सिंह के अस्वस्थ होने के बाद पौत्र अजय सिंह ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बरौली सीट के लिए भाजपा से टिकट मांगा था। मगर भाजपा नेतृत्व ने उन्हें टिकट न देकर पूर्व मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दे दिया। विजय सिंह के सपा में आने से उन्हें बरौली विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव-2022 में बरौली सीट समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन के तहत रालोद के कोटे में थी, जिससे प्रमोद गौड़ ने संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार मिली थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

विजय की राह में चुनाैतियां
समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री ठाकुर दलवीर सिंह के छोटे पौत्र विजय सिंह ने भले ही एक मजबूत और समृद्ध राजनीतिक पारिवारिक विरासत के सहारे राजनीति में कदम रखा हो, लेकिन बरौली विधानसभा क्षेत्र में उनकी राह आसान नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक रसूख और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद उनके सामने कई ऐसी जमीनी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना बड़ी परीक्षा साबित होगा। 

विजय सिंह का परिवार अलीगढ़ की राजनीति में एक बड़ा नाम रहा है। दादा ठा. दलवीर सिंह ब्लॉक प्रमुख से लेकर चार बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उनके पिता ठाकुर राकेश सिंह और माता पुष्पलता दोनों ही चंडौस ब्लॉक के प्रमुख रह चुके हैं। इस प्रकार, परिवार का राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्र में गहरी पकड़ उनके लिए एक बड़ा संबल है, जिसके बल पर वे विषम परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। 

दूसरी ओर चुनौतियों की बात करें तो बरौली क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का पारंपरिक जनाधार अपेक्षाकृत सीमित माना जाता है। ऐसे में केवल पार्टी के दम पर बड़ी बढ़त बनाना एक चुनौती है।इसके साथ ही वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है। यदि कांग्रेस को तय कोटे के तहत सीटें मिलती हैं और यदि बरौली सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती है, तो समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बरौली सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहा है, जबकि सपा अमूनन तीसरे स्थान पर रही है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी रहे स्वर्गीय दिनेश शर्मा 25 से 30 हजार तक वोट पाकर पार्टी को सम्मानजनक स्थिति में रखते आए हैं। सीट बंटवारे का यह समीकरण विजय सिंह के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा।इन सबके साथ ही विजय सिंह के सामने अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन की कसौटी भी है। हाल ही में गभाना टाउन एरिया के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जहां अभिमन्यु राज सिंह विजयी हुए थे। ऐसे में पारिवारिक विरासत और राजनीतिक अनुभव के दम पर विजय सिंह अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन के समीकरण, स्थानीय स्तर पर पार्टी का जनाधार और पिछली चुनावी हार से सीख लेकर रणनीति पर भी विचार करना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed