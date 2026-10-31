Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:56 AM IST
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:56 AM IST
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बास्केटबॉल प्रतियोगिता :
रामघाट रोड : स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय जूनियर बालक बास्केटबॉल प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
परिवहन मेला :
सारसौल : आरटीओ कार्यालय में परिवहन मेला सुबह 10 बजे।
भजन संध्या :
मथुरा रोड : सालासर बालाजी सेवा समिति की ओर से सालासर बालाजी मंदिर के स्थापना दिवस पर हवन व भजन संध्या सुबह 10 बजे।
शुभारंभ :
रेलवे स्टेशन : अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ रात 11 बजे।
मेला :
रामलीला मैदान : महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति की ओर से मेले का आयोजन शाम 7 बजे।
अनावरण :
मथुरा रोड : सालासर बालाजी मंदिर में रसोई घर का अनावरण शाम 5.30 बजे।
सेमिनार :
जीटी रोड : होटल जंक्शन पैलेस में दि इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से सेमिनार सुबह 11 बजे।
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रामघाट रोड : स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय जूनियर बालक बास्केटबॉल प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
परिवहन मेला :
सारसौल : आरटीओ कार्यालय में परिवहन मेला सुबह 10 बजे।
भजन संध्या :
मथुरा रोड : सालासर बालाजी सेवा समिति की ओर से सालासर बालाजी मंदिर के स्थापना दिवस पर हवन व भजन संध्या सुबह 10 बजे।
शुभारंभ :
रेलवे स्टेशन : अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ रात 11 बजे।
मेला :
रामलीला मैदान : महर्षि वाल्मीकि महोत्सव मेला समिति की ओर से मेले का आयोजन शाम 7 बजे।
अनावरण :
मथुरा रोड : सालासर बालाजी मंदिर में रसोई घर का अनावरण शाम 5.30 बजे।
सेमिनार :
जीटी रोड : होटल जंक्शन पैलेस में दि इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से सेमिनार सुबह 11 बजे।