Aligarh News: युवक को घर से खींचकर पीटा, घर पर पथराव

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गांव निवासी अकरम के अनुसार, तहसीन और फैसल उससे रंजिश मानते हैं। आरोप है कि 25 अक्तूबर की शाम करीब साढ़े सात बजे दोनों ने उसे रास्ते में रोककर गाली-गलौज की। उन्होंने अपाचे बाइक उसके नाम पर न निकलवाने पर विवाद किया और गांव में नहीं रहने देने की धमकी दी।पीड़ित का आरोप है कि इसके करीब एक घंटे बाद अकील, शराफत, शादाब, तहसीन, खुशनूर और फैसल लाठी-डंडे लेकर उसके घर पहुंच गए। सभी ने घर में घुसकर उसे बाहर गली में खींच लिया और मारपीट शुरू कर दी। जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा गया। आरोप है कि फैसल और शादाब ने उसके सिर पर ईंट से वार किया। इसके बाद घर पर पथराव भी किया गया।घटना की रात ही पुलिस ने उसका मेडिकल कराया था। उस समय उसका शांतिभंग में चालान किया गया था। थाना प्रभारी संजीव सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।