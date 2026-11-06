Aligarh News: आठ साल बाद भी वोटिंग का उत्साह नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड

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एएमयू में कुल 20,742 मतदाताओं में से 15,483 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 5,259 मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचे। वर्ष 2018 में यहां 65 फीसदी मतदान हुआ था। इस लिहाज से वर्ष 2026 के चुनाव में 13 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। वीमेंस कॉलेज में कुल 4,080 मतदाताओं में से 2,550 ने वोट डाले, जबकि 1,530 छात्राएं मतदान से दूर रहीं। वर्ष 2018 में यहां 66 फीसदी मतदान हुआ था। इस बार इसमें 3.5 फीसदी की गिरावट आई है। विज्ञापन





झलकियां

- वीमेंस कॉलेज में छात्राओं को लिस्ट में नाम न होने पर लौटाया

-प्रत्याशी के नाम और नंबर की जर्सी पहनने वाले छात्र को लौटाया

-एएमयू के कॉमर्स विभाग में बने बैरेकेडिंग भीड़ से टूटी

-मतदान होने के बाद प्रत्याशी और समर्थक पहुंचे मतगणना स्थल एएमयू में कुल 20,742 मतदाताओं में से 15,483 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 5,259 मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचे। वर्ष 2018 में यहां 65 फीसदी मतदान हुआ था। इस लिहाज से वर्ष 2026 के चुनाव में 13 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। वीमेंस कॉलेज में कुल 4,080 मतदाताओं में से 2,550 ने वोट डाले, जबकि 1,530 छात्राएं मतदान से दूर रहीं। वर्ष 2018 में यहां 66 फीसदी मतदान हुआ था। इस बार इसमें 3.5 फीसदी की गिरावट आई है।झलकियां- वीमेंस कॉलेज में छात्राओं को लिस्ट में नाम न होने पर लौटाया-प्रत्याशी के नाम और नंबर की जर्सी पहनने वाले छात्र को लौटाया-एएमयू के कॉमर्स विभाग में बने बैरेकेडिंग भीड़ से टूटी-मतदान होने के बाद प्रत्याशी और समर्थक पहुंचे मतगणना स्थल

आठ साल बाद हुए एएमयू छात्रसंघ चुनाव को लेकर रिकॉर्ड मतदान की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे। यूनिवर्सिटी में 74.65 फीसदी और वीमेंस कॉलेज में 62.5 फीसदी मतदान हुआ। वर्ष 2018 के मुकाबले वीमेंस कॉलेज में मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई। कम मतदान के पीछे दिवाली की छुट्टियों को भी एक वजह माना जा रहा है।