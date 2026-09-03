छा गई खामोशी: लोकेश-नारायणी हाजिर हों, कोर्ट में आज भी लगती है पुकार, दोनों गए स्वर्ग सिधार

अदालत में तारीख लगी। पेशकार ने आवाज लगाई-लोकेश... नारायणी देवी... श्योराज हाजिर हों। इसके बाद कमरे में कुछ पल की खामोशी रही। वहां मौजूद अधिवक्ता और कुछ लोग एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अधिवक्ता ने बताया कि पुकारे गए तीन नामों में से दो अब सिर्फ फाइलों में हैं।

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लोकेश की मौत को नौ साल हो चुके हैं। उसकी मां नारायणी देवी भी वर्ष 2023 में दुनिया छोड़ चुकी हैं। जिंदा हैं तो सिर्फ 80 साल के श्योराज। वह आज भी अदालत की तारीख पर पहुंच रहे हैं। यही नहीं जिस महिला की शिकायत पर यह मुकदमा शुरू हुआ, वह भी पिछले 12 साल से अदालत नहीं पहुंची है। यानी अदालत में एक तरफ मृत आरोपियों के नाम पुकारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वादी की गैरहाजिरी के बीच मुकदमा आगे बढ़ रहा है।मामला वर्ष 2014 का है। बन्नादेवी क्षेत्र की लता की शादी देहली गेट निवासी लोकेश से हुई थी। कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। वर्ष 2016 में लता ने अदालत में परिवाद दाखिल किया। पति लोकेश, सास नारायणी देवी और ससुर श्योराज पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। फिर समय ने इस मुकदमे की कहानी ही बदल दी। वर्ष 2017 में लोकेश की मौत हो गई। बेटे की मौत के कुछ साल बाद नारायणी देवी का भी वर्ष 2023 में निधन हो गया, लेकिन दोनों की मौत की सूचना अदालत की फाइल तक समय पर नहीं पहुंची। इसलिए कागजों में वे आज भी आरोपी हैं और तारीख आने पर उनके नाम की पुकार भी हो जाती है।