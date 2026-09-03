अलीगढ़: खैर के जाम में फंसी बीमार मासूम, सीएचसी पहुंचने से पहले चाचा की गोद में तोड़ा दम, थम गई उर्मी की सांस

जानलेवा साबित हो रहा है जाम, स्कूली बच्चे रहते हैं बेहाल

खैर कस्बा में सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक प्रशासन द्वारा भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्व से ही नो-एंट्री घोषित की गई है। इसके बावजूद दिन के समय भी भारी वाहन कस्बे से गुजरते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। मुख्य रूप से टेंटी गांव तिराहा, सुभाष चौक और करवन नदी के पुल पर यातायात रुक-रुककर चलता है।



दोपहर के समय भारी यातायात के कारण आमजन के साथ-साथ स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कस्बे में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और नो-एंट्री के नियमों का सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है।



15 सितंबर से और बढ़ सकती है जाम की समस्या

धान का सीजन शुरू होते ही जाम की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। कृषि उत्पादन मंडी समिति में 15 सितंबर से दिसंबर के अंत तक धान की आवक के चलते प्रतिदिन भारी संख्या में वाहन पहुंचते हैं। इस दौरान मंडी परिसर और उसके आसपास हजारों ट्रैक्टर-ट्रॉलियां तथा अन्य मालवाहक वाहन दिखाई देते हैं।



24-24 घंटे तक लग जाता है जाम

कभी-कभी लगातार 24 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रहने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे चिंताजनक स्थिति मरीजों और एंबुलेंस की होती है। गंभीर मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है और जाम में फंसने के कारण उनकी जान पर भी संकट पैदा हो सकता है।



एंबुलेंस को चंडौस होकर निकालना पड़ता है

कस्बे में बाईपास मार्ग न होने के कारण बड़े वाहनों और आपातकालीन सेवाओं को भी जाम का सामना करना पड़ता है। कई बार दिल्ली की ओर जाने वाली एंबुलेंस और अन्य वाहनों को चंडौस की ओर डायवर्ट करना पड़ता है, जिससे मरीजों को अस्पताल पहुंचने में अतिरिक्त समय लग जाता है। स्थानीय व्यापारियों, किसानों और आम नागरिकों द्वारा लंबे समय से खैर कस्बे के लिए बाईपास मार्ग की मांग की जा रही है।