Aligarh News: ट्रक के टायर चेक कर रहा था क्लीनर, अज्ञात वाहन ने कुचला

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पुलिस के अनुसार जट्टारी की ओर से आ रहे ट्रक का क्लीनर साकिब (23) पुत्र रजाक खान निवासी गांव लेवड़ा कामां राजस्थान गौमत चौराहे के पास ट्रक खड़ा होने पर टायर चेक कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि साकिब ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्राधिकारी अभिषेक पटेल का कहना है कि सड़क दुर्घटना की सूचना पर सोफा चौकी पुलिस पहुंची जिसने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरा को देखकर अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।

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गौमत चौराहे के पास शनिवार तड़के करीब पांच बजे ट्रक के टायर चेक कर रहे क्लीनर को पीछे से आए अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई।