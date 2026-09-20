Aligarh News: गुलवीर सिंह के परिजनों से मिले संदीप सिंह

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गांव सिरसा निवासी कॉमनवेल्थ गेम में 5000 मीटर में रजत पदक तथा 10,000 मीटर में कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह के घर पहुंचकर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने गुलवीर सिंह के माता-पिता को बधाई दी। शिक्षा मंत्री गांव में शनिवार को भागवत कथा में शामिल होने गए थे। शनिवार को पहुंचे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से परिजनों एवं ग्रामीणों ने गांव में गुलवीर सिंह के नाम से स्टेडियम का निर्माण कराने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि गुलवीर सिंह के नाम पर गांव में स्टेडियम बनवाया जाएगा। भूमि चिह्नित की जाएगी। इधर, बरला के गांव कलियानपुर रानी, चैंडौला सुजानपुर के विद्यालय में बच्चों स्कूल बैग व स्टेशनरी वितरित की। संवाद