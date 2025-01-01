Aligarh News: चार गांवों में मारपीट, दो लोगों के सिर फूटे

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गांव शादीपुर निवासी रामवीर सिंह और उनके भतीजे रवि कुमार के बीच पानी का पाइप डालने को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चले। इसमें चाचा-भतीजे दोनों के सिर फूट गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए छर्रा के सरकारी अस्पताल भेजा। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि तहरीरों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।उधर, गांव चंदनपुर निवासी नरेश कुमार पुत्र शंकर सिंह को अपनी चाची कमलेश देवी से मारपीट करने पर पकड़ा गया। गांव नोंगवां निवासी शीलेंद्र कुमार और दिनेश कुमार को बच्चों के विवाद में झगड़ा करने पर गिरफ्तार किया गया। वहीं, गांव उदयपुर निवासी राजेश कुमार को पारिवारिक विवाद में मारपीट करने पर पकड़ा गया। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों को शांतिभंग में जेल भेजा है।