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Aligarh News: आज के कार्यक्रम

Sun, 04 Oct 2026 02:18 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:18 AM IST
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City programme
श्रीराम कथा में शामिल श्रद्धालु। स्रोत : स्वयं
क्रिकेट मैच
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह सात बजे
भागवत कथा

नौरंगाबाद : मां बगलामुखी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे
कृष्णापुरी मठिया : गोपाल जी महाराज मंदिर बगीची में भागवत कथा दोपहर दो बजे
रामघाट रोड : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृशांति महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा दोपहर तीन बजे
श्रीराम कथा

पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा का आयोजन दोपहर दो बजे
प्रवचन

रामघाट रोड : रामबाग कॉलोनी माॅडर्न कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में आर्य समाज प्राची का प्रवचन सुबह 9.30 बजे
नारद मोह लीला

रामलीला : रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव समिति की ओर से नारद मोह लीला का मंचन रात 8 बजे
काव्य प्रतियोगिता

जवाहर पार्क : सनाथ साहित्यिक एवं जनकल्याण संस्था का काव्य प्रतियोगिता सुबह नौ बजे
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