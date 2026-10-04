Aligarh News: आज के कार्यक्रम

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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह सात बजे

भागवत कथा



नौरंगाबाद : मां बगलामुखी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे

कृष्णापुरी मठिया : गोपाल जी महाराज मंदिर बगीची में भागवत कथा दोपहर दो बजे

रामघाट रोड : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृशांति महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा दोपहर तीन बजे

श्रीराम कथा



पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा का आयोजन दोपहर दो बजे

प्रवचन



रामघाट रोड : रामबाग कॉलोनी माॅडर्न कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में आर्य समाज प्राची का प्रवचन सुबह 9.30 बजे

नारद मोह लीला



रामलीला : रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव समिति की ओर से नारद मोह लीला का मंचन रात 8 बजे

काव्य प्रतियोगिता



जवाहर पार्क : सनाथ साहित्यिक एवं जनकल्याण संस्था का काव्य प्रतियोगिता सुबह नौ बजे

क्रिकेट मैच